Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgänger verletzt

Wickede (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 5. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Soest fuhr nach ersten Erkenntnissen rückwärts mit seinem Audi von einem Parkplatz, um auf die Hauptstraße einzufahren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem zeitgleich die Hauptstraße querenden 87-jährigen Fußgänger. Der mit Unterstützung eines Rollators gehende Wickeder stürzte aufgrund der Kollision mit dem Pkw auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

