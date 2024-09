Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Schwerte (ots)

Am 26.09.2024, um 15:51 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Schwerte ein Zusammenstoß zwischen einem 39-jährigen Fußgänger und einem 39-jährigen Fahrradfahrer. Der Fußgänger betrat die Fahrbahn zwischen zwei Bussen, während der Fahrradfahrer die Straße befuhr. Dabei übersah der Fußgänger den querenden Fahrradfahrer, was zu einem Zusammenstoß führte. Beide Beteiligte erlitten schwere Verletzungen und wurden umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

Als Präventionshinweis möchten wir darauf hinweisen, dass beim Überqueren von Straßen besonders zwischen haltenden Fahrzeugen auf mögliche querende Verkehrsteilnehmer geachtet werden sollte. Dies kann dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

