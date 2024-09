Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsüberwachung an Kardinal-von-Galen-Schule

Werne (ots)

An der Kardinal-von-Galen-Schule in Werne-Stockum fand am Donnerstag (26.09.2024) ein Verkehrsüberwachungseinsatz statt.

An der Grundschule kommt es seit geraumer Zeit zu einem größerem Verkehrsaufkommen, bei dem Verkehrszeichen missachtet werden. Grund ist eine Ausweichstrecke der Autofahrer wegen einer aktuellen Straßensperrung.

Durch die Kontrolle wurden in der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr acht Verwarnungsgelder erhoben.

Die Kreispolizeibehörde Unna möchte durch die Kontrolle nochmals mit dem #LEBEN eindringlich darauf hinweisen, dass die Sicherheit und Rücksichtnahme im öffentlichen Straßenverkehr ein bedeutendes Thema darstellt.

Mit weiteren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen ist zu rechnen.

