POL-UN: Selm - Arbeiter stürzt von Gerüst und verstirbt an der Unfallstelle

Selm (ots) - Am Montag (23.09.2024) kam es gegen 06:50 Uhr auf der Kreisstraße in Selm in Höhe der Einmündung zur Haus-Berge-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 60-jähriger Mendener beabsichtige von der Kreisstraße nach links in die Haus-Berge-Straße einzubiegen. Dies übersah ein hinter ihm fahrender 30-jähriger ...

