POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt (03.12.2024)

Gottmadingen (ots) - In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Tankstelle im Kornblumenweg eingebrochen. Gegen kurz 02.30 Uhr versuchten die Täter zunächst über die Eingangstür in die Innenräume zu gelangen. Nachdem dies offensichtlich misslang, schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort erbeuteten sie ...

