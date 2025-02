POL-WE: + 19-Jähriger durch Pfefferspray verletzt + Polizei sucht Besitzer von aufgefundenen Fahrrädern + Heckscheibe eingeschlagen + Wahlplakate gelöst + Hauswand und Briefkasten besprüht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bad Vilbel: 19-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

Ein 19-jähriger Frankfurter rempelte am Mittwochabend (12.02.2025) beim Spazierengehen auf dem Nidda-Radweg parallel zur Frankfurter Straße aus Versehen einen anderen Fußgänger an. Trotzt umgehender Entschuldigung kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der andere Beteiligte dem 19-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Danach flüchtete der Unbekannte. Die Tat ereignete sich gegen 21:40 Uhr. Der Täter wird als 180 cm - 185 cm groß, circa 25 - 30 Jahre alt, mit dunklerem Teint und Ziegenbart beschrieben. Er trug eine graue Jacke mit einem magentafarbenen Aufdruck der Firma "Telekom" sowie eine schwarze Mütze. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Bad Vilbeler Polizei zu melden (Tel.: 06101 54600).

Butzbach/Langgöns: Polizei sucht Besitzer von aufgefundenen Fahrrädern

Mitte Januar fanden Passanten in der Langgönser Feldgemarkung in der Straße "Taunusblick" drei Fahrräder. Sie übergaben die Fahrräder an die Polizei. Bislang konnten die Eigentümer der Fahrräder nicht ermittelt werden. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Fahrräder aus Diebstählen stammen und ein Bezug in den Bereich Butzbach bestehen könnte. Es handelt sich um ein Herrenrad mit Nabenschaltung der Marke "Peugeot" in blau, ein schwarz-grün-pinkfarbenes Damenrad des Herstellers "Winora" mit Nabenschaltung sowie ein alufarbenes Damenrad der Marke "Agattu" mit Kettenschaltung. Personen, denen vor Mitte Januar eines der beschriebenen Räder abhandengekommen ist oder die Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder geben können, werden gebeten sich an das Kommissariat 33 der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu wenden.

Butzbach: Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr schlug ein Unbekannter am Donnerstag (13.02.2025) die Heckscheibe eines grauen Golf Kombi, der in Nieder-Weisel in der Straße "Die Klaus" in Höhe der Hausnummer 65 abgestellt war, ein. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Niddatal: Wahlplakate gelöst

In der Zeit von Mittwoch (12.02.2025), 18:15 Uhr bis Donnerstag (13.02.2025), 06:30 Uhr lösten Unbekannte an mehreren Stellen in Assenheim Wahlplakate der Partei "AfD" und stellten diese am Straßenrand ab. Teile der Plakate wurden beim Lösen beschädigt. Hinweise können telefonisch unter 06031 6010 an die Polizei gegeben werden.

Bad Vilbel: Hauswand und Briefkasten besprüht

Zu Graffitisprühereien an einer Hauswand und einem Briefkasten der Deutschen Post kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch (12.02.2025), 18:30 Uhr und Donnerstag (13.02.2025), 08:30 Uhr in der Kreisstraße in Dortelweil. Der Schaden wird auf 1.500 EUR geschätzt. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06101 54600).

