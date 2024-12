Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: E-Scooter-Fahrer gesucht; Walsrode: Einbrecher flieht; Walsrode: Firmenfahrzeug entwendet; Munster: Zigarettenautomat stark beschädigt; Walsrode/Bad Fall.: Fahrten unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

19.12.2024 / E-Scooter-Fahrer gesucht

Hodenhagen: Bereits am 09.12.2024 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heerstraße, den ein dunkel gekleideter E-Scooter-Fahrer verursacht hat. Dieser fuhr in Höhe des dort gelegenen Supermarktes unvermittelt auf die Straße und zwang somit eine Autofahrerin zum Ausweichen. Bei diesem Manöver fuhr die 39-jährige Frau gegen einen Pfeiler, der sich auf der dortigen Verkehrsinsel befand. Der junge Mann, der auf 15 bis 20 Jahre geschätzt wird, flüchtete vom Unfallort. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

18.12.2024 / Einbrecher flieht

Walsrode: Unbekannte drangen am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Kirchboitzen ein. Hierfür nutzten die Täter die Terrassentür als Einstieg und öffneten diese gewaltsam. Als der 43-jährige Eigentümer gegen 22:25 Uhr zurückkehrte, nahm er noch Geräusche im Haus wahr. Er verließ sofort das Objekt und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter flüchteten während des Notrufes über die andere Seite des Grundstücks. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte jedoch nicht zum Auffinden der Täterschaft, die zumindest 100 Euro Bargeld erlangte. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

18.12.2024 / Firmenfahrzeug entwendet

Walsrode: In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten Unbekannte das Fahrzeug einer Sanitärfirma, das auf einem öffentlichen Parkplatz in der Poststraße stand. In dem entwendeten Mercedes-Benz Sprinter (Baujahr 2014, mit Dachaufbau, Farbe: orange, blau) befand sich zudem Werkzeug in Wert von 15.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

18.12.2024 / Zigarettenautomat stark beschädigt

Munster: Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Potsdamer Straße zu öffnen. Hierfür zündete er vermutlich einen Böller im Ausgabeschacht. Kurz vor Detonation erschien ein Zeuge und zwang den Täter zur Flucht mit einem Auto. Der Automat wurde bei der Tat stark beschädigt. Hinweise zum flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Munster unter 05192-960115 entgegen.

18.12.2024 / Fahrten unter Drogeneinfluss

Walsrode/Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis zogen am Mittwoch gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr der A 7, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen 16:15 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten auf dem Parkplatz "Rummelsburg" zunächst einen 27-jährigen Mann aus Lindwedel, der schlussendlich unter dem Einfluss von Kokain und THC stand. Um 18:30 Uhr testeten die Kontrollkräfte auf dem Parkplatz "Wolfsgrund" dann einen 33-Jährigen positiv auf THC. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell