BPOLI-WEIL: Elektroschocker als Taschenlampe getarnt - Strafverfahren eingeleitet

Weil am Rhein (ots) - Bei einer Kontrolle in Weil am Rhein - Friedlingen, konnte eine verbotene Softair Pistole aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein 19-jähriger französischer Staatsangehöriger geriet am frühen Montagmorgen (11.11.2024) in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des ...

mehr