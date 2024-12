Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Diverse stationäre und mobile Verkehrskontrollen

Heidekreis (ots)

17.12.2024 / Diverse stationäre und mobile Verkehrskontrollen

Heidekreis: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten zusammen mit Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion am Dienstag diverse stationäre und mobile Verkehrskontrollen im gesamten Heidekreis durch. Dabei stellten die Kontrollkräfte etliche Verstöße fest. In nur einer Stunde ahndeten sie beispielsweise alleine elf Handyverstöße in der Walsroder Innenstadt. Aber auch in Soltau, Bad Fallingbostel, Schneverdingen und Munster wurde der Verkehr kontrolliert. In den nächsten Tagen sind weitere Aktionen geplant.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell