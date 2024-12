Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahranfänger unter Alkoholeinfluss; Bispingen: Einbruch - Auto und Bargeld entwendet; Walsrode: Folgenschwere Fahrt; Soltau: 92-Jähriger angefahren

Heidekreis (ots)

17.12.2024 / Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 19-jährigen Autofahrer in der Harburger Straße. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,62 Promille. Für Fahranfänger gilt in der Probezeit und bis zum Alter von 21 Jahren stets eine Null-Toleranz-Grenze von 0,0 Promille. Neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren muss sich der Soltauer nun auch auf die Verlängerung seiner Probezeit einstellen.

16.12.2024 / Einbruch - Auto und Bargeld entwendet

Bispingen: Unbekannte verschafften sich am Montag, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Grünen Kamp. Die Täter entwendeten schließlich 180 Euro Bargeld sowie einen älteren VW Golf (Baujahr 2006). Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

16.12.2024 / Folgenschwere Fahrt durch Walsrode

Walsrode: Am frühen Montagmorgen erhielt die Polizei in Walsrode Kenntnis darüber, dass zwei Personen im Alter von 16 und 18 Jahren betrunken mit einem Auto im Stadtgebiet Walsrode unterwegs seien. Beim Erblicken des eingesetzten Streifenwagens entwickelte sich kurzzeitig eine Verfolgungsfahrt, die das Auto schließlich zum Anhalten zwang. Das Fahrzeug, das der Mutter der 18-jährigen Person gehört, wurde zudem unbefugt benutzt und wies mehrere frische Beschädigungen auf. Darüber hinaus erhärtete sich der Verdacht, dass beide Insassen das Fahrzeug zumindest kurzzeitig geführt haben. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen, nachdem sie 0,41 und 1,41 Promille gepustet haben. Einen Führerschein besaß auch die 18-jährige Person nicht. Die jungen Menschen dürfen sich nun auf mehrere Strafverfahren einstellen.

16.12.2024 / 92-Jähriger angefahren

Soltau: Eine 60-jährige Autofahrerin wollte am Montag gegen 12:45 Uhr vom Lönsweg in den Oeninger Weg einbiegen und übersah dabei einen 92-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell