PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ausbaldowert, umarmt und bestohlen +++ Einbrecher wollen in Keller einsteigen

Bad Schwalbach (ots)

1. Ausbaldowert, umarmt und bestohlen,

Taunusstein-Wehen, Weiherstraße/Aarstraße, Montag, 02.12.2024, 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag haben dreiste Taschendiebe in Taunusstein-Wehen eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Um die Mittagszeit, gegen 12:30 Uhr begab sich die 88-Jährige zu ihrer Hausbank in der Aarstraße und hob Bargeld ab. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde sie von einem unbekannten Pärchen beobachtet. Nachdem die Taunussteinerin die Bank verlassen hatte, verfolgten die beiden sie bis zu ihrer Wohnanschrift. Dort umarmte der männliche Täter die Dame unter einem Vorwand und zog ihr dabei unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche. Das Duo flüchtete daraufhin mit der Geldbörse und dem darin befindlichen Geld.

Die beiden Täter sind rund 30 Jahre alt. Der Mann war dünn, Brillenträger und hatte einen Bart sowie eine FFP2-Maske im Gesicht. Er trug eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Mütze. Seine Komplizin trug ebenfalls eine Maske und darüber hinaus einen schwarzen Daunenmantel sowie eine schwarze Mütze. Sie führte einen beigen Rucksack mit sich.

Zeuginnen oder Zeugen, denen das beschriebene Duo am gestrigen Tage in und um Taunusstein aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizei in Bad Schwalbach.

2. Einbrecher wollen in Keller einsteigen, Oestrich-Winkel, Straße der Republik, Festgestellt: Montag, 02.12.2024, 12:45 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in Oestrich-Winkel in den Keller eines Reihenhauses einzubrechen. Den Spuren am Tatort zufolge hatten die Täter das Einfamilienhaus in der "Straße der Republik" aufgesucht und sich mit einem entsprechenden Werkzeug an der Tür zu den Kellerräumen zu schaffen gemacht. Der Versuch in diesen einzudringen schlug jedoch fehl, sodass sich die Einbrecher geschlagen geben mussten und ohne Beute die Flucht antraten.

Hinweise zu dem Einbruchversuch nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell