POL-RTK: Fahrzeuge zu Vollbremsungen gezwungen - Zeugen gesucht +++ Pkw rollt los und prallt gegen Tor - Insassin verletzt +++ Kollision im Kreuzungsbereich

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeuge zu Vollbremsungen gezwungen - Zeugen gesucht, Idstein, Wörsdorf/Walsdorf, Idsteiner Straße, Mittwoch, 20.11.2024, 17:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag zwang ein Autofahrer zwischen den Idsteiner Stadtteilen Wörsdorf und Walsdorf durch einen rücksichtslosen Überholvorgang mehrere Fahrzeuge zu Vollbremsungen. Den Angaben einer Autofahrerin aus Bad Camberg zufolge sei sie gegen 17:30 Uhr auf der Idsteiner Straße von Wörsdorf nach Walsdorf unterwegs gewesen. In einer Kurve habe plötzlich von hinten ein weißer Kleinwagen mit Limburger Kennzeichen trotz Gegenverkehrs zum Überholen angesetzt. Die Bad Cambergerin habe, ebenso wie zwei entgegenkommende Fahrzeuge, eine Vollbremsung einlegen müssen. Der Kleinwagen konnte das Überholmanöver aufgrund der abbremsenden Fahrzeuge so eben noch beenden und flüchtete anschließend in Richtung Walsdorf. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei sucht unter der Rufnummer (06126) 9394-0 weitere Zeuginnen oder Zeugen, insbesondere die Verkehrsteilnehmenden, die ebenfalls abbremsen mussten und gefährdet wurden.

2. Pkw rollt los und prallt gegen Tor - Insassin verletzt, Schlangenbad-Georgenborn, Triefenbergweg, Freitag, 29.11.2024, 22:20 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend ist im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn ein Fahrzeug unkontrolliert eine Straße entlanggerollt und mit einem Tor zusammengestoßen. Gegen 22:20 Uhr stand der betroffene Wagen, ein Toyota Yaris, mit drei Personen besetzt im Triefenbergweg. Die verantwortliche Fahrerin beabsichtigte, vor dem Losfahren das Fahrzeug vom Eis zu befreien. Als sie aus dem Fahrzeug stieg, hatte sie bereits die elektrische Handbremse gelöst. Dies hatte zur Folge, dass der Pkw die Straße hinabrollte und nach einigen Metern mit dem Tor einer Kindertagesstätte zusammenstieß. Eine der beiden noch im Fahrzeug befindlichen Insassinnen verletzte sich beim Zusammenstoß und musste vom verständigten Rettungsdienst behandelt werden. Der Schaden an Fahrzeug und Tor summiert sich auf etwa 6.000 Euro.

3. Kollision im Kreuzungsbereich,

Idstein, Landesstraße 2374/Wiesbadener Straße, Mittwoch, 27.11.2024, 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurden in Idstein bei einem Zusammenstoß die Insassen eines beteiligten Fahrzeugs verletzt. Die Polizei bittet bei der Aufklärung des Unfallhergangs um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gegen 21:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Niedernhausenerin mit ihrem VW Polo die Wiesbadener Straße von einer dortigen Tankstelle kommend und beabsichtigte an der Kreuzung zur Landesstraße 2374 geradeaus in Richtung der Bundesstraße 275 weiterzufahren. Als die Ampel für die Autofahrerin "grün" anzeigte, ließ sie noch einige Linksabbieger passieren und fuhr dann ihrerseits los. Zeitgleich fuhr ein 23-Jähriger in einem VW Golf die Landesstraße 3274 in Richtung Idstein entlang und passierte die Kreuzung. Nach eigenen Angaben habe auch seine Ampel "grün" angezeigt. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin in der Kreuzung zusammen. Die 18-Jährige sowie ihre 17 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich und suchten im Anschluss eigenständig ein Krankenhaus auf. Der Gesamtschaden beträgt knapp 3.000 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derweil an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

