POL-RTK: Einbrecher in Taunusstein und Walluf +++ Polizeibeamte bedroht und beleidigt +++ PKW beschädigt +++ Fußgänger angefahren

Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, 65232 Taunusstein, Schwarzwaldstraße, Freitag, 29.11.2024, 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr

(sw) Ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Taunusstein-Bleidenstadt war das Ziel von Einbrechern vergangenen Freitagabend. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Hauses auf und durchwühlten sämtliche Räume. Sie wurden fündig und erbeuteten Schmuck und Bargeld, ehe sie unerkannt die Örtlichkeit verlassen konnten. Durch hinzugerufene Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach wurde der Einbruch aufgenommen. Alleine durch das beschädigte Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Mögliche Hinweisgeber, die im benannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in leerstehendes Haus,

65396 Walluf, Liebaustraße, Mittwoch, 13.11.2024, 15:00 Uhr, bis Samstag, 30.11.2024, 09:15 Uhr

(sw) Nicht aufgeben wollte ein Einbrecher an einem Wohnhaus in der Wallufer Liebaustraße. Wie erst am gestrigen Samstag bekannt wurde, hatte der bislang unbekannte Täter zunächst versucht, die Terrassentür sowie ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang. Schließlich erklomm er das Garagendach und konnte von dort aus ein Fenster aufhebeln und das Haus betreten. Jedoch steht das Haus bereits seit mehreren Wochen leer, sodass der Einbrecher trotz seiner Absuche augenscheinlich keine Wertgegenstände an sich nehmen konnte. Durch das Hebeln an besagten Stellen verursachte der Täter einen Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville unter (06123) 9090 0 in Verbindung zu setzen.

Randalierer bedroht und beleidigt Polizeibeamte, 65385 Rüdesheim am Rhein, Am Rottland, Sonntag, 01.12.2024, 03:55 Uhr

(sw) In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags wurden Beamte der Polizeistation Rüdesheim zu einer privaten Feier in der Straße "Am Rottland" gerufen, da eine dort im Einsatz befindliche Rettungswagenbesatzung um Unterstützung bat. Vor Ort konnte ein offenbar stark alkoholisierter 36-jähriger Geisenheimer angetroffen werden, wie er mit seinen Händen gegen Türen und Fenster schlug und versuchte, die Liege aus einem Rettungswagen umzuwerfen. Nach Erblicken der Polizei ergriff er plötzlich zu Fuß die Flucht, die Beamten konnten ihn aber einholen und schließlich festnehmen. Hierbei und auch im weiteren Einsatzverlauf bedrohte und beleidigte er die Polizeibeamten massiv. Bei seiner Durchsuchung konnte eine geringe Menge Kokain aufgefunden werden. Der Geisenheimer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seine Wohnanschrift entlassen. Er wird sich in mehreren Verfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

PKW mutwillig beschädigt,

65307 Bad Schwalbach, Kirchstraße 7, Freitag, 29.11.2024, 17:15 Uhr bis 21:00 Uhr

(sw) Mehrere Beschädigungen an ihrem in der Kirchstraße in Höhe der Hausnummer 7 geparkten grauen VW Golf stellte eine 36-Jährige Bad Schwalbacherin fest. Im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 21:00 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug im Heckbereich und an den Beleuchtungseinrichtungen, vermutlich durch Schläge und Tritte, beschädigt. Es entstand ein Schaden von geschätzt 1.000,- Euro. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich telefonisch unter (0624) 7078 0 zu melden.

Aus Unachtsamkeit Fußgänger angefahren,

65385 Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Freitag, 29.11.2024, 12:45 Uhr

(sw) Aus Unaufmerksamkeit beim Befahren eines größeren Parkplatzes in der Rüdesheimer Europastraße kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Dacia Dokker der 39-jährigen Unfallverursacherin aus Rüdesheim am Rhein und einem 71-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Rüdesheim am Rhein. Die Dacia-Fahrerin übersah den Fußgänger in einer Kurve und verletzte ihn hierdurch. Der 71-Jährige wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine anliegende Klinik verbracht. Dem ersten Anschein nach blieb es bei leichten Verletzungen. Am Unfallfahrzeug entstand kein Schaden. Eine Streife der Polizeistation Rüdesheim nahm den Verkehrsunfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

