PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zigarettenautomat geknackt +++ Elektrobike aus Garage entwendet +++ Beim Abbiegevorgang mit Fahrzeug kollidiert

Bad Schwalbach (ots)

1. Zigarettenautomat geknackt,

Niedernhausen-Oberjosbach, Limburger Straße, Dienstag, 26.11.2024, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 16:20 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnacht und Mittwochnachmittag hatten es Diebe in Niedernhausen-Oberjosbach auf Bargeld und Zigaretten abgesehen. Hierfür begaben sich die Täter zu einem in der Limburger Straße aufgestellten Zigarettenautomaten und machten sich an diesem zu schaffen. Hierfür benutzten sie offenbar eine Flex, mit welcher sie den Automaten aufschnitten, um sich dann an dessen Bargeld und Zigaretten zu bedienen. Mit Ihrer Beute im Wert von etwa 1.000 Euro suchten sie daraufhin das Weite.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (6126) 9394-0 entgegen.

2. Elektrobike aus Garage entwendet,

Idstein, Kronberger Straße, Dienstag, 26.11.2024, 06:00 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag wurde in Idstein ein Elektrofahrrad entwendet. Die bislang unbekannten Täter suchten in der besagten Zeitspanne eine Tiefgarage in der Kronberger Straße auf und verschafften sich unbemerkt Zutritt. Daraufhin begaben sie sich zu dem Garagenabteil eines Bewohners, öffneten dieses und stahlen daraus ein E-Bike im Wert von etwa 2.500 Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Beim Abbiegevorgang mit Fahrzeug kollidiert, Kiedrich, Eltviller Straße, Mittwoch, 27.11.2024, 15:50 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kollidierten zwischen Kiedrich und Eltville zwei Fahrzeuge, die beiden Insassen eines beteiligten Pkw wurden verletzt. Um 15:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Ford-Fahrer die Eltviller Straße von Kiedrich nach Eltville und beabsichtigte nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße 42 in Richtung Rüdesheim abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer den entgegenkommenden Toyota einer 61-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Sowohl die 61-Jährige als auch ein Mitfahrer des Fords verletzten sich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 9.000 Euro.

