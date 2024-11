PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen +++ Elektroroller gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen, Idstein, Zissenbach, Dienstag, 26.11.2024, 12:50 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag nahm die Polizei in Idstein einen Mann fest, welcher sich dort zuvor in schamverletzender Art und Weise gezeigt haben soll. Gegen 12:50 Uhr gingen bei der Polizei Mitteilungen über einen Mann ein, welcher sich mit sichtbar erigiertem Glied auf dem Parkplatz des Sportplatzes "Zissenbach" aufhalten würde. Daraufhin wurde eine Polizeistreife entsandt, welche den Mann, einen 44-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg antreffen und kontrollieren konnte. Hier bestätigten sich die zuvor eingegangenen Meldungen, der Mann war lediglich mit einer durchsichtigen Strumpfhose bekleidet. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung auf.

2. Elektroroller gestohlen,

Idstein, Am Bahnhof, Dienstag, 26.11.2024, 12:45 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Idsteiner Bahnhof wurde im Laufe des Dienstags ein Elektrotoller gestohlen. Der Besitzer des Scooters der Marke "Odys" hatte diesen gegen 12:45 Uhr an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er am Abend zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte vom rund 530 Euro teuren Roller mit dem Kennzeichen "637 WSU" jede Spur. Die Polizei in Idstein ermittelt wegen des Besonders schweren Falls von Diebstahl und nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

