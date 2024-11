PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung an Bushaltestelle +++ Graffiti mit politischem Hintergrund +++ PKW beschädigt +++ Kontrolle im ÖPNV

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung an Bushaltestelle,

Bad Schwalbach, Am Kurpark, Montag, 25.11.2024, 05:20 Uhr,

(cw)Am frühen Montagmorgen trugen zwei Männer in Bad Schwalbach eine Auseinandersetzung auch körperlich aus und verletzten sich gegenseitig.

Gegen 5:20 Uhr waren zwei 30- und 35-jährige Männer an einer Bushaltestelle in der Straße "Am Kurpark" in Streit geraten und schlugen anschließend aufeinander ein. Die Polizei konnte beide noch am Tatort antreffen und da beide sich bei der Auseinandersetzung verletzt hatten, gegen beide Strafverfahren einleiten. Die Kontrahenten wurden nur leicht verletzt und mussten nicht weiter behandelt werden.

2. Graffiti mit politischem Hintergrund,

Bereich Rüdesheim, Weinbergsgemarkung "Rüdesheimer Roseneck", Bis Sonntag, 24.11.2024, 14:30 Uhr

(cw)Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei im Bereich Rüdesheim in den Weinbergen der Gemarkung "Rüdesheimer Roseneck" ein weißes Graffiti mit beleidigendem Inhalt zum Nachteil einer Partei. Der mehrere Meter große Schriftzug war nur von der rheinland-pfälzischen Rheinseite und dem Wasserlauf selbst zu sehen. Das zuständige Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter richten Sie bitte an die (0611) 345-0.

3. PKW beschädigt,

Idstein, Wörsdorf, Feldbergblick, Freitag, 22.11.2024, 17 Uhr bis Sonntag, 24.11.2024, 13:45 Uhr

(cw)Am Wochenende wurde zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 13:45 Uhr ein in der Straße Feldbergblick in Idstein-Wörsdorf abgestellter Opel Corsa das Ziel eines Vandalen. Dieser zerkratzte eine Tür sowie das Heck des PKW und verteilte dort eine klebende Flüssigkeit. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Kontrolle im ÖPNV,

Taunusstein-Hahn, ZOB, Mittwoch, 20.11.2024, 17 Uhr bis 22 Uhr

(he)Am vergangenen Mittwoch führte die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizeistation Bad Schwalbach Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr durch. Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr wurden Fahrgäste mehrerer Buslinien bzgl. des Vorliegens gültiger Fahrausweise überprüft. Die Polizei unterstützte in mehreren Fällen bei der Personalienfeststellung, führte aber auch Personenkontrollen durch. In circa 30 Fällen lagen Hinweise auf eine Leistungserschleichung vor. Bei 18 Personen wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt. Der Gesamteinsatz verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Rückmeldungen zeigten, dass der Einsatz von der Bevölkerung positiv wahrgenommen wurde.

