POL-NI: Geschädigter ortet gestohlenes E-Bike

Bückeburg (ots) - (ma) Einem 53jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Eilsen ist am Montag um 21.30 Uhr vorerst das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt worden. Grund hierfür ist der Tatverdacht, dass der 53jährige mit seinem Pkw Nissan in Bückeburg, Hasengarten, kontrolliert worden ist und sich dabei herausstellte, dass der Autofahrer in den Vortagen Drogen, u.a. Kokain, konsumiert hatte. Ein Drogenvortest bestätigte ...

