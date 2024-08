POL-NI: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots) - (Thi) Am Vormittag des 12.08.2024 ereignete in Nienburg eine Körperverletzung mit anschließender Trunkenheitsfahrt. Ein 35-Jähriger aus Nienburg war Gegen 8:20 Uhr im REWE Markt an der Hannoverschen Straße in Nienburg einkaufen. Als er seinen Einkaufswagen über den Parkplatz schob, wurde er von einem Mann Angesprochen. Dieser fragte ihn nach Feuer und war augenscheinlich stark alkoholisiert. Im ...

