PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Mehrere Einbrüche im Rheingau-Taunus-Kreis+++Unfälle mit Trunkenheit+++

Bad Schwalbach (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus,

65375 Oestrich-Winkel, Rosentalstraße, Freitag, 22.11.2024, 17:40 Uhr bis 19:45 Uhr

(Sw) In den frühen Abendstunden des vergangenen Freitages machten sich Einbrecher an einem Einfamilienhaus zu schaffen und erbeuteten dabei Bargeld sowie diversen Schmuck. Zwischen 17:40 Uhr und 19:45 Uhr betraten die Täter das Grundstück und nutzten aus, dass sämtliche Zugänge zum Haus unverschlossen waren. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, konnten sie unbemerkt das Grundstück wieder verlassen.

Durch die Polizeistation Rüdesheim wurde der Einbruch aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher bei Tatausführung gefilmt,

65366 Geisenheim-Johannisberg, Im Vogelsang, Freitag, 22.11.2024, 18:50 Uhr

(Sw) Die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses im Geisenheimer Ortsteil Johannisberg nutzten zwei Einbrecher Freitagabend aus, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Nach mehreren Versuchen, die Haustür aufzubrechen, gelangten die Täter schließlich über ein Fenster, das sie gewaltsam öffneten, in das Haus und erbeuteten u.a. Bargeld sowie diverse Sammlermünzen.

Bei der Tatortaufnahme durch Beamte der Polizeistation Rüdesheim konnte festgestellt werden, dass die Täter durch die hauseigene Videoüberwachungsanlage bei der Tat aufgezeichnet wurden. Es handelt sich demnach um zwei dunkel gekleidete männliche Personen mit südländischem Aussehen.

Die Ermittlungen zur Identifikation der Täter wurden durch die Beamten eingeleitet. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 0 in Verbindung zu setzen.

Terrassentür aufgehebelt und Haus durchwühlt, 65366 Geisenheim-Johannisberg, An den Schlossterrassen, Freitag, 22.11.2024 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(Sw) Nachdem die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße An den Schlossterrassen in Geisenheim-Johannisberg zum Haus zurückkehrten, mussten sie Freitagabend gegen 20:00 Uhr feststellen, dass sich Einbrecher über die Terrassentür Zugang ins Haus verschafft hatten und Bargeld sowie diversen Schmuck erbeuteten. Die Terrassentür hielt dem gewaltsamen Aufhebeln durch die Täter nicht stand und wurde hierbei so stark beschädigt, dass ein Schaden von etwa 2.000,- Euro entstand.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich telefonisch unter (06722) 9112 0 zu melden.

Einbrecher in Schlangenbad erfolgreich,

65388 Schlangenbad-Georgenborn, Triefenbergweg, Freitag, 22.11.2024, 18:00 Uhr

(Sw) Ebenfalls Freitagabend waren Einbrecher in Schlangenbad-Georgenborn am Werk und ließen Bargeld sowie diversen Schmuck mitgehen. Das betroffene Reihenmittelhaus wurde von der Terrassentür aus angegangen und diese aufgehebelt, was alleine hier schon zu einem Sachschaden von etwa 500.- Euro führte. Die vor Ort entsandte Streife der Polizeistation Bad Schwalbach führte eine ausgiebige Spurensicherung am Tatort durch. Auch hier konnten die beiden maskierten Einbrecher bei der Tatausführung gefilmt werden.

Mögliche Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Oestrich-Winkel,

65375 Oestrich-Winkel, Gutenbergstraße, Samstag, 23.11.2024, 14:00 Uhr bis 19:15 Uhr

(Sw) Auf diversen Schmuck, insbesondere auf mehrere Kristallfiguren der Marke "Swarowski", hatten es Einbrecher vergangenen Samstag im Tatzeitraum von 14:00 Uhr bis 19:15 Uhr abgesehen. Offenbar unbemerkt konnten die Täter im rückwärtigen Bereich des Gebäudes eine Tür aufhebeln und verschafften sich so Zutritt, woraufhin sie das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten.

Die vor Ort gerufene Streife der Polizeistation Rüdesheim leitete Ermittlungen ein und führten eine ausgiebige Spurensicherung durch. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei telefonisch unter (06722) 9112 0 entgegen.

Betrunken gegen Verkehrsschild und Leitplanke gefahren, 65510 Idstein, Bundesstraße 275 zwischen Waldems-Esch und Idstein-Wörsdorf, Sonntag, 24.11.2024, 02:35 Uhr

(Sw) Rund 15.000,- Euro Sachschaden sind das Resultat einer Trunkenheitsfahrt in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags.

Um 02:35 Uhr wurde die Polizeistation Idstein über einen Unfall auf der B 275, kurz vor der Abfahrt Idstein-Wörsdorf, informiert. Vor Ort stellten die Beamten einen verunfallten Mercedes A250 fest, der nach einer Kollision mit einem Verkehrszeichen und der Leitplanke im Graben lag. Die 27-jährige Unfallfahrerin aus Idstein zeigte deutliche Anzeichen vorausgegangenen Alkoholkonsums, was durch einen freiwilligen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von rund 1,62 Promille bestätigt werden konnte. Augenscheinlich blieb sie unverletzt und musste nicht ärztlich versorgt werden.

Die Idsteinerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihr Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.

Flüchtiger Unfallverursacher stellt sich der Polizei, 65385 Rüdesheim am Rhein, Kaiserstraße, Samstag, 23.11.2024, 02:30 Uhr

(Sw) Ein aufmerksamer Zeuge stellte in der Rüdesheimer Kaiserstraße ein umgefahrenes Verkehrsschild fest und informierte hierüber die Polizeistation Rüdesheim. Die Beamten vor Ort nahmen den Unfall auf, allerdings war der Verursacher nicht vor Ort anzutreffen.

Kurze Zeit später erschien der Unfallverursacher, ein 74-Jähriger aus Eltville, bei der Polizeistation Rüdesheim und gab an, den Unfall mit seinem schwarzen Hyundai verursacht zu haben. Da er offensichtlich zuvor Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten, der dann auch einen Wert von knapp über 1 Promille ergab. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und auch sein Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Heimweg antreten. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 7.500,- Euro. Der Eltviller muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr im Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell