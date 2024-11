PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Diebstahl von zwei hochwertigen PKW Audi in Taunusstein+++

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Freitag, 22.11.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 09:30 Uhr

Im Zeitraum von Freitagabend, 22.11.2024 bis Samstagmorgen, 23.11.2024 wurden in Taunusstein zwei hochwertige PKW Audi-SUV durch unbekannte Täter gestohlen.

1. Am Freitagabend gegen Mitternacht wurde durch seinen Besitzer ein schwarzer Audi Q5 vor seinem Wohnhaus in der Straße Zur Tongrube in Taunusstein-Neuhof abgestellt. Am darauffolgenden Morgen musste er das Fehlen des Fahrzeuges feststellen. Zuletzt waren die Kennzeichen "RÜD-RK 385" angebracht gewesen.

2. Ebenfalls am Freitagabend stellte der Besitzer eines dunkelblauen PKW Audi Q5 diesen gegen 20 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf seinem Grundstück in der Lortzingstraße in Taunusstein-Wehen ab. Am Samstagmorgen musste auch hier festgestellt werden, dass das Fahrzeug entwendet wurde. Am Audi waren zuletzt die Kennzeichen "RÜD-MB 828" angebracht gewesen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die gestohlenen PKW nicht mehr festgestellt werden. Den entstandenen Schaden bezifferten die Betroffenen auf insgesamt 80.000 Euro.

Die zuständige Polizeistation in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum von 22.11.2024, 20:00 Uhr bis Samstag 23.11.2024, 09:30 Uhr Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen.

