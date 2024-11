PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Audi Q7 entwendet +++ Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Audi Q7 entwendet,

Taunusstein-Hahn, Goethestraße, Mittwoch, 20.11.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 05:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen ereignete sich der Diebstahl eines hochwertigen Audi-SUV. Am Mittwoch gegen 19:00 Uhr hatten die Besitzer den grauen Audi Q7 vor ihrem Wohnhaus in der Goethestraße abgestellt. Am darauffolgenden Morgen mussten sie dann das Fehlen des Fahrzeugs feststellen. Zuletzt waren die Kennzeichen "GG-SU 6868" angebracht gewesen. Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt nun wegen Fahrzeugdiebstahls und nimmt Hinweise zur Entwendung unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht, Schlangenbad-Georgenborn, Nonnenwaldweg, Mittwoch, 20.11.2024, 17:40 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Schlangenbad-Georgenborn ein und machten Beute. Den Spuren am Tatort zufolge, betraten die Täter im Zeitraum von 17:40 Uhr bis 20:00 Uhr das Grundstück des Wohnhauses am Ortsrand in der Straße "Nonnenwaldweg". Hier schlugen sie mit einem Werkzeug die Glasscheibe einer Terrassentür im Erdgeschoss ein und gelangten auf diesem Weg ins Haus. Dieses wurde anschließend durchsucht und mehrere Gegenstände, darunter Bargeld und Schmuck, entwendet. Die Bewohner konnten vor dem Verlassen des Hauses in der Nähe des Tatorts ein Fahrzeug wahrnehmen, welches mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Es handelte sich um einen weißen Transport mit spanischem Kennzeichen. Im Fahrzeug hatten sich ein Mann und eine Frau mit braunen Haaren und südeuropäischem Aussehen im Alter von 30 bis 40 Jahren befunden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell