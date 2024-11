PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Trio knackt Zigarettenautomaten und flüchtet +++ Hilfe angeboten und dreist Seniorin bestohlen +++ Eier-Automat angegangen +++ Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Trio knackt Zigarettenautomaten und flüchtet, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Dienstag, 19.11.2024, 03:30 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 10:00 Uhr

(fh)Im Lenzhahner Weg in Niedernhausen knackten am Dienstagmorgen drei Unbekannte einen Zigarettenautomaten. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte die dreiköpfige Tätergruppe zwischen 03:30 Uhr und 10:00 Uhr erfolgreich an dem Automaten und entnahmen anschließend Bargeld und Zigaretten aus diesem. Anschließend stiegen die drei dunkelgekleideten Männer in ein rotes Fahrzeug und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2. Hilfe angeboten und dreist Seniorin bestohlen, Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße, Dienstag, 19.11.2024, 12:30 bis 12:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag wurde eine Seniorin in Idstein von zwei dreisten Dieben bestohlen, welche ihr zuvor Hilfsbereitschaft vorgeschwindelt hatten. Gegen 12:30 Uhr befand sich die auf einen Rollator angewiesene Frau vor ihrem Wohnhaus in der Schulze-Delitzsch-Straße. Dort wurde sie von einem Paar angesprochen, welches ihr anbot, den Rollator für sie ins Haus zu tragen. Die Idsteinerin, welche natürlich davon ausging, es handle sich um eine selbstlose und uneigennützige Tat, willigte ein. Später musste sie jedoch feststellen, dass die beiden böse Absichten gehabt und bei der Aktion ihre Handtasche samt Inhalt gestohlen hatten. Damit nicht genug hatten die Täter anschließend die in der Handtasche aufbewahrte Bankkarte der Frau benutzt, um eine vierstellige Summe von ihrem Konto abzuheben.

Es soll sich um einen Mann und eine Frau im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben, welche beide eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatten. Die Bestohlene beschrieb die beiden als "arabisch aussehend".

Personen, denen die beiden Personen am Dienstagmittag in Idstein aufgefallen sind, wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

3. Eier-Automat angegangen,

Idstein-Dasbach, An der Struth, Montag, 18.11.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gingen Diebe im Idsteiner Stadtteil Daisbach leer aus. Die Unbekannten hatten sich zwischen 20:00 Uhr am Montag und 07:30 Uhr am Folgetag zu einem in der Straße "An der Struth" aufgestellten Eierautomaten begeben und versucht, diesen mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Den Spuren am Automaten nach war es ihnen trotz erheblicher Gewalteinwirkung nicht gelungen, an die angestrebte Geldkassette zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Dienstag, 19.11.2024, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hat eine unbekannte Person in Taunusstein-Hahn einen Unfall verursacht, dabei Verkehrszeichen beschädigt und ist geflüchtet. Gegen 18 Uhr fuhr der oder die Unbekannte die Aarstraße vom "ZOB" kommend in Richtung Wehen entlang. In Höhe der Hausnummer 149 überfuhr er oder sie aus bislang unbekannten Gründen eine Verkehrsinsel und kollidierte dabei mit zwei Verkehrsschildern. Dem Schaden in Höhe von etwa 800 Euro schenkte die Person allerdings keine weitere Beachtung und fuhr entgegen der Pflichten einfach davon.

Hinweise zu Person und Fahrzeug nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell