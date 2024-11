POL-RTK: #Aktion Schutzschild im Rheingau-Taunus-Kreis ein voller Erfolg

Bad Schwalbach (ots) - Betrunkener leistet Widerstand, 65510 Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 15.11.2024, 21:45 Uhr (sw) Zwei leichtverletzte Polizeibeamte und eine Ingewahrsamnahme sind das Ergebnis eines Einsatzes am späten Freitagabend in Idstein. Die Beamten wurden zu einer Gaststätte in der Straße Am Bahnhof in ...

mehr