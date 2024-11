PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Einbrecherduo ertappt +++ Geparkte Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hohenstein-Breithardt, Am Lanzenstein, Mittwoch, 13.11.2024, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Hohenstein-Breithardt ein Einbruch, bei dem die Täter an Bargeld und Schmuck gelangten. In der Zeitspanne von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr suchten die Einbrecher das Wohnhaus in der Straße "Am Lanzenstein" auf und machten sich an der Terassentür zu schaffen. Nachdem diese den Hebelversuchen nachgegeben hatte, betraten die Unbekannten sämtliche Wohnräume, durchwühlten diese und gelangten letztlich an Diebesgut in Form von Bargeld und Schmuck mit dem sie unerkannt das Weite suchten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Einbrecherduo ertappt,

Taunusstein-Neuhof, Sonnenblumenweg, Mittwoch, 13.11.2024, 19:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurden zwei Einbrecher in Taunusstein-Neuhof ertappt und in die Flucht getrieben. Gegen 19:30 Uhr vernahm der Bewohner eines Wohnhauses im Sonnenblumenweg Lärm aus Richtung seines Gartens und sah daraufhin nach dem Rechten. Dort stieß der aufmerksame Taunussteiner auf zwei dunkel gekleidete Personen, welche umgehend die Flucht antraten. Die beiden mit Mützen bekleideten Täter hatten sich offenbar zuvor von einem Feldweg aus dem Garten des Reihenhauses genähert und dort versucht, das Gartentor aufzubrechen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Geparkte Fahrzeuge aufgebrochen,

Idstein-Wörsdorf, Am Wermutsgraben, Mittwoch, 13.11.2024, 00:00 Uhr bis 23:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs haben Unbekannte zwei, im Idsteiner Stadtteil Wörsdorf geparkte, Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet. Sowohl ein grauer Mercedes, als auch ein schwarzer VW Up parkten am Mittwoch in der Straße "Am Wermutsgraben", als sich eine unbekannte Person den beiden Fahrzeugen näherte und die Seitenfenster einschlug. Auf diesem Wege gelangte der Dieb in die Pkw, durchwühlte sie und flüchtete im Anschluss unerkannt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 800 Euro.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

