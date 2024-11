PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten +++ Zwei Pkw zerkratzt +++ Frontalzusammenstoß - drei Personen verletzt

Bad Schwalbach (ots)

01. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Aarbergen, Bundesstraße 54, Montag, 11.11.2024, 07:57 Uhr

(ms) Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in Aarbergen. Um 07:57 Uhr befuhr ein grauer Hyundai die Scheidertalstraße in Richtung Bundessstraße 54 und wollte auf diese auffahren. Hierbei übersah die Fahrerin des Hyundai, den auf der Bundesstraße 54 in Richtung Hausen über Aar fahrenden, grauen Ford. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Die Bundesstraße musste zeitweise vollgesperrt werden. Der Fahrer des grauen Ford wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18000EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

02. Zwei Pkw zerkratzt, Geisenheim, Blumenstraße, Freitag, 08.11.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr

(ms) Am vergangenem Wochenende wurden zwei Fahrzeuge in Geisenheim zerkratzt. In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr beschädigten Täter zwei Fahrzeuge des Halters auf öffentlicher Straße mit unbekanntem Gegenstand. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

03. Frontalzusammenstoß - drei Personen verletzt, Bad Schwalbach, Kreisstraße 663, Montag, 11.11.2024, 16:14 Uhr

(ms) Am Montagnachmittag geriet ein brauner Opel in Bad Schwalbach in den Gegenverkehr und verursachte einen Frontalzusammenstoß. Um 16:14 Uhr befuhr der Fahrer des Opel die Kreisstraße 663 aus Richtung Hettenhain kommend in Richtung Bundesstraße 54. Im Bereich einer Rechtskurve geriet der Opel in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden grauen Audi. Im Audi befanden sich zum Unfallzeitpunkt der 31 -Jährige Fahrer und ein 5- Jähriges Kind. Beide mussten leichtverletzt stationär behandelt werden. Der unfallverursachende Fahrer wurde leichtverletzt vor Ort entlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11000EUR.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell