PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall +++ Zwei Fahrzeuge auf Parkplatz von Dieben angegangen +++ Fahrraddiebstahl in Eltville +++ Hoher Schaden bei Einbruch in Arztpraxis

Bad Schwalbach (ots)

01. Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall, Eltville Am Rhein, Bundesstraße 42, Sonntag, 10.11.2024, 19:06 Uhr

(ms) Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 unter Einfluss von Alkohol. Gegen 19:00 Uhr befuhren ein roter Mazda und ein weißer Opel die B42 von Eltville kommend in Richtung Wiesbaden. Beim Überholvorgang des Opelfahrers touchierte dieser den roten Mazda und beide Fahrzeuge kamen in der Folge von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des weißen Opels alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Bundesstraße 42 wurde in den Abendstunden temporär zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Es kam zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15000EUR Schaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

02. Zwei Fahrzeuge auf Parkplatz von Dieben angegangen, Wiesbaden, Platte, Samstag, 09.11.2024, 16:15 Uhr

(ms) Am Samstagnachmittag wurden zwei Fahrzeuge auf einem öffentlichen Parkplatz in Wiesbaden durch Diebe beschädigt. Gegen 16:15 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz auf der Platte von einen BMW und einen Land Rover die Scheiben eingeschlagen, um an im Innenraum abgelegte Wertgegenstände zu gelangen. Hierbei erbeuteten die Täter Wertgegenstände im Wert von über 4000EUR und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 entgegen.

03. Fahrraddiebstahl in Eltville, Eltville am Rhein, Rieslingstraße, Samstag, 09.11.2024, 10:00 bis 20:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Samstag wurde ein Fahrrad in Eltville gestohlen. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr in der Rieslingstraße ein vor der Anschrift der Eigentümerin abgeschlossenes grünes Mountainbike im Wert von ca. 350EUR entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

04. Hoher Schaden bei Einbruch in Arztpraxis, Rüdesheim, Fürstbischof-Rudolf-Straße, Samstag, 09.11.2024, 15:00 bis Montag, 11.11.2024, 07:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende machten Täter Beute aus einer Arztpraxis in Rüdesheim. In der Zeit von Samstag, 15:00 bis Montag, 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Einschlagen der Glaseingangstür in eine Arztpraxis in der Fürstbischof-Rudolf-Straße ein. Aus der Praxis wurden medizinische Werkzeuge entwendet, sowie ein Tresor aufgebrochen. Die Täter flüchteten vermutlich über ein Flachdach aus der Arztpraxis. Nach bisherigen Ermittlungen erbeuteten die Täter Diebesgut im Wert von ca. 200.000EUR und verursachten einen Sachschaden von über 20.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell