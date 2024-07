Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brandereignis in einem Altenwohnheim - keine verletzten Personen

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am frühen Sonntagabend gegen 17:30 Uhr zunächst über eine automatische Brandmeldeanlage über ein Brandereignis in einem Altenwohnheim in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Kenntnis gesetzt. Kurz nachdem sich die ersten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Weg gemacht haben, meldete sich das Pflegepersonal über den Notruf und berichtete von einem Feuer in einem Bewohnerzimmer. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte diese Meldung durch eine deutliche Verrauchung im Erdgeschoss bestätigt werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person mehr in dem Zimmer und auch eine weitere Rauchausbreitung auf das gesamte Gebäude konnte durch das beherzte Eingreifen des Pflegepersonals verhindert werden. Durch einen vorgehenden Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer, ein in Brand geratener Stuhl im Badezimmer, schnell abgelöscht werden, sodass sich die weiteren Maßnahmen der Einsatzkräfte auf das Entrauchen des Zimmers reduzierten. Der Bewohner des betroffenen Zimmers wurde von einem Notarzt gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Einsatz konnte gegen 18:10 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 50 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Berufsfeuerwehr wurde von den freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Fuhlenbrock, Eigen und Kirchhellen unterstützt.

(Ec)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell