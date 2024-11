PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ mehrere Sachbeschädigungen in Bad Schwalbach - Zeugen gesucht +++ Frontalzusammenstoß mit leicht verletzter Person +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Sachbeschädigungen in Bad Schwalbach - Zeugen gesucht! Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg Samstag, 09.11.2024, 19:30 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 08:30 Uhr

(SIm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich des Martha-von-Opel-Weg in Bad Schwalbach mehrere Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Im oben genannten Zeitraum wurden durch bislang unbekannte Täter ca. 20 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Hierbei rissen der oder die Täter zumeist die vorderen Kennzeichen der geparkten Fahrzeuge ab und warfen diese in umliegende Gebüsche. Weiterhin zerkratzten die Unbekannten den Lack mehrerer Fahrzeuge, zerstörten die Windschutzscheibe eines Pkw, traten den Außenspiegel eines Pkw ab und beschädigten an einem weiteren geparkten Pkw die Dachreling. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat oder dem/ den unbekannten Täter/n nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach, unter der Rufnummer 06124 - 7078-0 entgegen.

2. Frontalzusammenstoß mit leicht verletzter Person Schlangenbad, L 3037, zwischen Hausen vor der Höhe und Bärstadt Sonntag, 10.11.2024, 11:15 Uhr

(SIm) Am späten Sonntagvormittag kam es zwischen Hausen vor der Höhe und Bärstadt zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 33-jährige Autofahrerin aus Idstein befuhr mit ihrem Audi die L 3037 aus Richtung Hausen vor der Höhe kommend, in Fahrtrichtung Bärstadt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet die 33-jährige im Bereich einer scharfen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Toyota eines 28-jährigen Fahrzeugführers aus Schlangenbad zusammen. Bei dem Unfall wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt. Ihr mit im Fahrzeug sitzendes Kind und die drei Insassen des Toyota kamen unverletzt davon. Die Fahrerin wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30000,- Euro beziffert. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt, hierbei kam es jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

