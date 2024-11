PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl einer Handtasche +++ Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin +++ PKW zerkratzt +++ Unfallflucht nach Überholvorgang

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl einer Handtasche, Idstein, Am Bahndamm, Donnerstag, 07.11.2024, 13.45 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag wurde in Idstein eine Handtasche gestohlen. Um 13.45 Uhr war eine 84-jährige Frau in einem Supermarkt in der Straße "Am Bahndamm" einkaufen. Ihre Handtasche lag währenddessen in ihrem Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment wurde die Tasche der Seniorin samt einem Portemonnaie mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei Idstein nimmt Hinweise unter (06126) 9394-0 entgegen.

2. Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin, Oestrich-Winkel, Donnerstag, 31.10.2024 bis Mittwoch, 06.11.2024

(pa)Im Laufe der vergangenen Woche kam es in Oestrich-Winkel zu einem Betrug durch eine falsche Bankangestellte. Ein 79-Jähriger aus Oestrich-Winkel erhielt zunächst einen Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin seiner Bank, die im Laufe des Gespräches dessen Kontodaten erlangte. Wenige Tage später stellte der Senior fest, dass es zu zwei unberechtigten Abbuchungen von seinem Bankkonto in Höhe von 2.300 Euro kam. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. PKW zerkratzt, Taunusstein-Neuhof, Lindenbornstraße, Mittwoch, 06.11.2024, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 12 Uhr

(pa)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag wurde in Taunusstein-Neuhof ein geparktes Auto beschädigt. Der graue Audi stand zwischen 17.30 Uhr und 12 Uhr in der Lindenbornstraße und wurde in dieser Zeit durch Unbekannte zerkratzt. Der entstandene Schaden an beiden Türen auf der Fahrerseite beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 entgegen.

4. Unfallflucht nach Überholvorgang, Eltville, Bundesstraße 42, Donnerstag, 07.11.2024, 14.35 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 42 im Bereich zu einem Verkehrsunfall bei dem das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete. Um 14.35 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford auf der Bundesstraße 42 aus Wiesbaden kommend, in Richtung Oestrich-Winkel. Ein entgegenkommendes Fahrzeug geriet kurz hinter Eltville beim Überholen auf die Gegenfahrbahn, sodass der junge Mann ausweichen musste und in die Leitplanke fuhr. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden an dem Ford und der Leitplanke wird vorläufig auf über 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei Eltville bittet um Hinweise unter (06123) 9090-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell