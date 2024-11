PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diesel aus Bus abgepumpt +++ Fahrzeugteile im Visier +++ Schwere Verkehrsunfälle auf Bundesstraße - Polizei kündigt Kontrollen an

Bad Schwalbach (ots)

1. Diesel aus Bus abgepumpt,

Heidenrod-Kemel, Die Haide, Donnerstag, 07.11.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 09.11.2024, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Samstag stahlen Unbekannte in Heidenrod-Kemel mehrere Hundert Liter Diesel aus einem Bus. Zwischen Donnerstag und Samstag suchten die Diebe einen Parkplatz in der Straße "Die Haide" auf. Dort öffneten sie den Tankdeckel des grauen Busses und zapften rund 700 Liter des Kraftstoffes ab. Diesen verluden sie in ein entsprechend transportfähiges Fahrzeug und suchten anschließend unbemerkt das Weite.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fahrzeugteile im Visier,

Idstein, Bahnhofstraße, Montag, 11.11.2024, 14:00 Uhr bis Dienstag, 12.11.2024, 11:40 Uhr

(fh)In der Bahnhofstraße in Idstein hatten Diebe zwischen Montag- und Dienstagmittag Fahrzeugteile im Visier. Die Unbekannten suchten zu einem bislang nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt den schwarzen, am Straßenrand geparkten, Audi A4 auf und machten sich an den Außenspiegeln zu schaffen. Den Tätern gelang es fachmännisch die beiden Spiegelgläser des Firmenfahrzeugs auszubauen und zu entwenden.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

3. Schwere Verkehrsunfälle auf Bundesstraße - Polizei kündigt Kontrollen an, Bundesstraße 54, Taunusstein/Bad Schwalbach,

(fh)Auf der Bundesstraße 54 (Aartal) zwischen Taunusstein und Bad Schwalbach haben sich im Verlauf dieses Jahres bereits mehrere schwere Unfälle ereignet. Neben zwei schwerverletzten Verkehrsteilnehmern kam bei einem der Unfälle sogar ein Mensch zu Tode. Dieser Entwicklung wird die Polizei nun mit gezielten Kontrollmaßnahmen entgegenwirken. Aufgrund der Vorfälle haben sich am 11.Oktober Angehörige der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde des Kreises, Hessen Mobil und dem Ordnungsamt der Stadt Bad Schwalbach getroffen, um mögliche Ursachen zu ermitteln, Gefahren zukünftig zu reduzieren und soweit möglich, weitere Unfälle zu verhindern. Es bleibt festzuhalten: Bei Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit von 60km/h ist die Strecke auch bei schlechter Witterung gefahrlos zu befahren. Wie in vielen anderen Fällen ist die Hauptunfallursache überhöhte Geschwindigkeit, die meist Auslöser für schwere Verkehrsunfälle ist. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus werden daher, als eine der ersten Maßnahmen, zukünftig die Geschwindigkeit in diesem Bereich kontrollieren und Messungen durchführen.

