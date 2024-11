PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Widerstand +++ Geldbörsendiebstahl +++ Körperverletzung +++ Trunkenheitsfahrten +++ Verkehrsunfälle +++

Bad Schwalbach (ots)

Betrunkener leistet Widerstand,

65510 Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 15.11.2024, 21:45 Uhr

(sw) Zwei leichtverletzte Polizeibeamte und eine Ingewahrsamnahme sind das Ergebnis eines Einsatzes am späten Freitagabend in Idstein. Die Beamten wurden zu einer Gaststätte in der Straße Am Bahnhof in Idstein gerufen, da ein 30-jähriger Offenbacher der Aufforderung, das Lokal zu verlassen, nicht nachkam. Der deutlich alkoholisierte Herr missachtete die Anweisungen der eingesetzten Beamten und musste schließlich aus dem Lokal geführt werden, wo ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Dem wollte er nicht nachkommen, stattdessen trat und schlug er um sich, als die Beamten ihn in das Streifenfahrzeug verbringen wollten. Hierdurch wurden zwei Beamte leicht verletzt, sie konnten den Offenbacher aber schließlich festnehmen. Im Anschluss wurde er zwecks Ausnüchterung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Er musste sich weiterhin einer Blutentnahme unterziehen und wird sich in einem Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Im Supermarkt abgelenkt und Geldbörse entwendet, 65232 Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Freitag, 15.11.2024, 13:10 Uhr

(sw) Eine Geldbörse erbeuteten zwei bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag um 13:10 Uhr in einem Supermarkt in der Gottfried-Keller-Straße in Taunusstein-Hahn. Die 80-jährige Geschädigte aus Taunusstein wurde zunächst von einem der Täter in ein Gespräch verwickelt, während ein weiterer Komplize sich unbemerkt an der Handtasche der Dame zu schaffen und sich der dort befindlichen Geldbörse habhaft machte. Erst im Anschluss stellte die Dame fest, dass die Geldbörse mitsamt Bargeld fehlte. Die Täter wurden während der Tat gefilmt und können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, ca. 175cm groß, schwarzes und lockiges Haar, an den Seiten kurz; bekleidet mit einer hellen Stoffjacke, einer hellgrauen Hose und dunklen Schuhen

Täter 2:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, schlank, ca. 175cm groß, graues und kurzes Haar; bekleidet mit einer hellgrauen Jacke mit schwarzem Kragen, blauen Jeans und roten Sneakers mit weißen Streifen

Die Polizeistation Bad Schwalbach hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich telefonisch unter (06124) 7078 0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Streit führt zu gebrochener Nase,

65391 Lorch, Steingasse, Samstag, 16.11.2024, 22:40 Uhr

(sw) Eine gebrochene Nase ist das Resultat einer Auseinandersetzung mehrerer Personen am Samstagabend in der Lorcher Steingasse. Zunächst verbale Streitigkeiten zwischen drei Männern im Alter von 33 bis 59 Jahren sowie einem 43-Jährigen aus Sankt Goarshausen führten zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 43-Jährige stürzte und sich hierbei eine gebrochene Nase zuzog. Die Beteiligten tranken zuvor gemeinsam Alkohol und gerieten aus bislang nicht näher bekannten Gründen im weiteren Verlauf des Abends in Streit. Der Verletzte wurde noch vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizeistation Rüdesheim leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

PKW-Fahrer kollidiert mit Fahrradfahrer, B42, Rüdesheim am Rhein, Samstag, 16.11.2024 gegen 17:07 Uhr

In den frühen Abendstunden am Samstag, den 16.11.2024 gegen 17:07 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 42 im Bereich Rüdesheim am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer, welcher hierbei schwer verletzt wurde. Ein 52-jähriger Mann aus Rüdesheim am Rhein befuhr mit seinem Mitsubishi Colt die Bundesstraße aus Richtung Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Lorch. Er übersah einen vorausfahrenden 27-jährigen Fahrradfahrer aus Berlin und fuhr diesem auf. Der Radfahrer stürzte, wurde daraufhin durch den PKW überfahren und hierdurch schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die B 42 wurde zum Zwecke der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme für circa dreieinhalb Stunden einspurig gesperrt. Der Führer des PKW stand unter erheblichen Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Rüdesheimer Polizei eingeleitet. Seinen Führerschein musste der 52-jährige vorerst abgeben, er wurde durch die Beamten sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2.300,- Euro.

Unfall mit über zwei Promille,

Rüdesheim am Rhein - Aulhausen, Hauptstraße, Sonntag, 17.11.2024, 01:10 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr eine 61-jährige Rüdesheimerin mit einem roten Ford Fiesta die Hauptstraße in Aulhausen. Die 61-jährige verlor hier die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Daraufhin wurde bei der Fahrerin eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Die 61-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Volltrunken auf der Bundesstraße.

Bundesstraße 260, Gemarkung Schlangenbad, Sonntag, 17.11.2024, 00:15 Uhr

(sw) Aufmerksame Verkehrsteilnehmer stellten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 7er BMW fest, der auffällige Schlangenlinien fuhr und mehrmals ohne ersichtlichen Grund die Geschwindigkeit stark veränderte. Eine Streife der Polizeistation Eltville konnte zum BMW aufschließen und den Fahrer schließlich im Wiesbadener Stadtteil Frauenstein einer Kontrolle unterziehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte dann auch den Verdacht der Trunkenheit bei einem Wert von rund 2 Promille. Der Fahrer, ein 57-jähriger mit Wohnsitz in Rumänien, wurde vorläufig festgenommen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und der Fahrer muss sich nun im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Eltville unter (06123) 9090 0 in Verbindung zu setzen.

Betrunken Auto gefahren und danach in Hecke gestürzt, 65527 Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Samstag, 16.11.2024, 22:15 Uhr

(sw) Ein 57-Jähriger aus Heusenstamm fuhr Samstagabend mit seinem Kia in den Lenzhahner Weg in Niedernhausen und stürzte, nachdem er sein Fahrzeug geparkt hatte, betrunken in eine anliegende Hecke. Eine Zeugin meldete dies der Polizei, sodass eine Streife der Idsteiner Polizeistation die Örtlichkeit aufsuchte. Der angetroffene Herr konnte nur mit Hilfe der Beamten aufstehen, wobei ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab sodann auch einen Wert von annähernd 3 Promille. Hinzu kam, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen. Seinen Heimweg trat er mit einem Taxi an.

Geparktes Fahrzeug gestreift und geflüchtet, 65343 Eltville am Rhein, Wörthstraße, Freitag, 15.11.2024, 14:40 Uhr

(sw) Die Polizeistation Eltville ermittelt in einem Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort vom vergangenen Freitagnachmittag in der Eltviller Wörthstraße. Die 61-jährige Eltvillerin befuhr gegen 14:40 Uhr besagte Wörthstraße und beabsichtigte, mit ihrem grauen Ford dem entgegenkommenden Verkehr Platz zu machen, indem sie nach rechts in Richtung einer Einfahrt auswich. Hierbei streifte sie einen geparkten Mercedes Vito. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin, sie konnte im Nachgang aber durch die verständigten Beamten der Polizeistation Eltville ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.100,- Euro.

PKW rollt weg und verursacht Sachschaden, 65307 Bad Schwalbach, Pestalozzistraße, Freitag, 15.11.2024, 16:35 Uhr

(sw) Glück im Unglück hatte eine 31-jährige Hohensteinerin, nachdem sie ihren Opel Zafira Freitagnachmittag in der Bad Schwalbacher Pestalozzistraße geparkt hatte. Offensichtlich hatte sie das Fahrzeug nicht genügend gegen ein Wegrollen gesichert, weswegen sich der Opel selbständig machte und im Ergebnis die Pestalozzistraße entlang rollte. Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer durch den PKW getroffen, es kam lediglich zu einem Schaden an einem Geländer sowie dem Opel selbst in Höhe von geschätzt 3.500,- Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach aufgenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell