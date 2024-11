PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baustellenmaterial im Visier von Dieben +++ Verletzte nach Frontalzusammenstoß +++ Fahrradfahrer nach Unfall flüchtig

1. Baustellenmaterial im Visier von Dieben, Rüdesheim am Rhein, Friedhofsweg, Mittwoch, 06.11.2024, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche wurden Diebe auf einer Rüdesheimer Baustelle fündig. Zwischen Mittwoch, dem 06.11. und dem gestrigen Tage verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der umzäunten Baustelle im Friedhofsweg. Von dieser entwendeten sie einen LED-Strahler samt Teleskoparm und suchten anschließend mit dem Beleuchtungskörper im Wert von knapp 1.000 Euro das Weite.

Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Verletzte nach Frontalzusammenstoß,

Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 14.11.2024, 15:45 Uhr

(fh)In Höhe eines Kreisverkehrs in Idstein ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei Verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 80 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 15:45 Uhr gemeinsam mit seiner 79-jährigen Beifahrerin die Wiesbadener Straße aus Richtung der Idsteiner Innenstadt in Richtung der Autobahn 3. Als der Senior aus einem dortigen Kreisverkehr herausfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Citroën einer 28-Jährigen. Alle drei Insassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro abgeschleppt werden.

3. Fahrradfahrer nach Unfall flüchtig,

Oestrich-Winkel, Am Lindenplatz, Mittwoch, 13.11.2024, 18:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend provozierte ein Radfahrer in Oestrich-Winkel einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Den Angaben einer Autofahrerin aus Eltville zufolge, sei sie gegen 18:00 Uhr mit ihrem Pkw der Marke Mitsubishi die Einbahnstraße "Am Lindenplatz" entlanggefahren, um in die Hauptstraße abzubiegen. Plötzlich sei ihr verbotswidrig ein mittig fahrender Radfahrer entgegengekommen und habe sie so zum Ausweichen gezwungen. Während die Eltvillerin mit einer linksseitigen Mauer zusammenstieß, flüchtete der Zweiradfahrer. An Mauer und Pkw entstand ein Schaden. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen sportlichen Mann auf einem dunklen Mountainbike gehandelt haben, welcher einen dunklen Schal und eine dunkle Mütze trug.

Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

