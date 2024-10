Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionistische Handlung - Geschädigte wird gesucht

Waldsee (ots)

Am 30.10.2024 wurde der Polizei in Schifferstadt gegen 14:15 Uhr eine männliche Person auf dem parallel zur L534 verlaufenden Radweg zwischen Waldsee und Neuhofen mitgeteilt, die sich einer Frau gegenüber entblößt haben soll. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später an einer Bushaltestelle angetroffen und kontrolliert werden. Gegen den 47-jährigen, welcher keinen festen Wohnsitz hat, wurde nun ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Die geschädigte Person ist der Polizei bislang unbekannt, da sie beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Sie wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495 - 0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

