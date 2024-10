Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorrad nach Unfall entwendet

Böhl-Iggelheim (ots)

Wie bereits berichtet wurde kam es am 23.10.24 im Einmündungsbereich L454/L532 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Motorradfahrer. Das Motorrad wurde an der Unfallstelle durch den Besitzer abgeschlossen abgestellt, um es zu einem späteren Zeitpunkt abschleppen zu lassen. Am 25.10.24 erschien die Ehefrau des Motorradfahrers bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und teilte mit, dass das Motorrad nicht mehr an der Unfallstelle stehen würde. Anfragen bei Abschleppunternehmen, sowie bei der Gemeinde und dem Landesbetreib Mobilität verliefen negativ. Entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls des Motorrads werden durch die Polizei Schifferstadt geführt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 /495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

