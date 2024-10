Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 28.10.24 gegen 16:25 Uhr kam es in der Haßlocher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch einen LKW-Fahrer eine Dachrinne eines Hauses beschädigt. Der Fahrer des LKW fuhr ohne anzuhalten weiter. Der LKW hatte eine gelbe Plane. Zeugen des Unfalls bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495 - 0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

