Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchter schwerer Raub

Frankenthal (ots)

Am 28.10.2024, gegen 22.20 Uhr, verließ der 18-jährige Geschädigte eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße, nachdem er zuvor dort Geld eingezahlt hatte. Hier wurde er unmittelbar von dem Täter angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem der Geschädigte dieser Forderung nicht nachkam, flüchtete der Täter in Richtung Schlossergasse. Aufgrund der guten Beschreibung des Täters konnte dieser durch eine Streife am Bahnhof festgestellt werden, hierbei handelte es sich um einen 16-Jährigen aus Mettenheim. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.

