Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinkraftrad entwendet

Neuhofen (ots)

Ein von dem 30-jährigen Besitzer am Freitagabend verschlossen vor dem Anwesen in der Rehbachstraße angestelltes Kleinkraftrad der Marke Peugeot, wurde im Zeitraum Freitagabend bis Sonntagmittag von unbekannten Tätern entwendet. Das entwendete Krad hat einen Wert von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 /495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

