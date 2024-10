POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) - Am Samstagmorgen wird die Polizei durch ein beschädigtes Verkehrszeichen auf einen Verkehrsunfall aufmerksam, welcher sich bereits in der Nacht zum Samstag ereignet hatte. Der 36-jährige Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW die B39 von Hockenheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. An der Anschlussstelle der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kam dieser vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie ...

