Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus PKW - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenshinweise

Varel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Allensteiner Straße zwei abgestellte PKW angegangen. In einem Fall wurde die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeuges aufgehebelt und im Inneren befindliche Handtasche entwendet. In einem zweiten Fall gelangte der unbekannte Täter in ein unverschlossenes Fahrzeug. Hier sind keine Angaben zum Diebesgut bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. "Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Gegenstände wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Gegenstände, die schnell und unauffällig mitzunehmen sind!" erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel. Die Vorgehensweise der Täter ist dabei fast immer identisch: Auf ihren Diebeszügen gelangen sie durch Einschlagen der Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere. Die Tat an sich dauert oft nur wenige Minuten, wenn nicht sogar Sekunden! Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum! Weitere Tipps erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de +++ Ansprechpartner +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. In Wilhelmshaven ist Katja Reents als Beauftragte für Kriminalprävention für diesen Bereich zuständig. Sie ist unter der Rufnummer 04421 942-108 zu erreichen. Im Landkreis stehen Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-146 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für Beratungen zur Verfügung.

