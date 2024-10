Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dieseldiebstahl

Neuhofen (ots)

In der Nacht vom 28.10.2024 auf den 29.10.2024 kam es erneut zu einem Diebstahl von Kraftstoff auf der Baustelle des Kreisverkehrs in der Industriestraße. Dabei wurden von einer unbekannten Täterschaft aus einem LKW und aus einer Walze insgesamt ca. 250 Liter Diesel entwendet. Bereits im Juli und im September diesen Jahres kam es zu Diebstählen von Kraftstoff und von Werkzeug auf dieser Baustelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495 - 0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

