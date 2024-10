Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Schwiegertochter hat angeblich Verkehrsunfall verursacht - Die Polizei warnt: Achtung, Betrüger wollen mit Schockanrufen an ihr Erspartes! - Präventionstipps

Remchingen (ots)

Großes Glück hatte am Freitagvormittag eine Frau aus dem westlichen Enzkreis. Am Telefon wurde der Dame vorgegaukelt, ihre Schwiegertochter wäre in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Nun sei zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution von 30.000 Euro zu bezahlen. Die Frau wurde am Telefon derart unter Druck gesetzt, dass sie einen fünfstelligen Geldbetrag bei einem Kreditinstitut abhob. Noch auf dem Nachhauseweg traf sie zufällig auf ihre Enkelin, wodurch der Schwindel aufflog und ein größerer Schaden verhindert werden konnte.

Zeitgleich versuchten Betrüger unter anderem in Keltern und Dobel mit derselben Masche an das Bargeld ihrer meist betagten Opfer zu gelangen.

Im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen gibt die Polizei erneut folgende Hinweise:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft oder Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell