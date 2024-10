Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Pforzheim (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Landesstraße 358, zwischen Sulz am Eck und der Abzweigung nach Gültlingen zur Kollision zwischen zwei Pkw gekommen. Beide Fahrer sind nach dem Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 30 Jahre alter Fahrer, gegen 10:25 Uhr, mit seinem Sprinter die L 358. Als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, stieß er zunächst gegen eine Leitplanke und geriet im Anschluss auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 71 Jahre alten Dacia-Fahrer. Ein Atemalkoholvortest beim Fahrer des Sprinters ergab einen Wert von über 1,1 Promille. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Dem Fahrer des Sprinters wurde eine Blutprobe entnommen und er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell