Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Straubenhardt-Schwann gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft.

In der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und dem frühen Montagmorgen drangen die Einbrecher gewaltsam über eine Tür in das in der Neckarstraße gelegene Haus ein und durchsuchten sämtliches Inventar. Auf was es die Diebe abgesehen hatte und auf welche Höhe sich das Diebesgut beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

