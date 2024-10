POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4775

Pforzheim (ots) - Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Freitag (11.10.2024), gegen 10.00 Uhr, der BMW eines 22-jährigen in Brand. Der BMW-Fahrer fuhr auf der Bundesautobahn 8 von Stuttgart Richtung Karlsruhe als er kurz vor der Ausfahrt Karlsbad Qualm aus seinem Motorraum bemerkte. Nachdem er seinen Pkw gestoppt hatte geriet in kurzer Zeit das gesamte Fahrzeug ...

mehr