POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Freudenstadt (ots)

Ein 43 - Jähriger Autofahrer entzog sich am frühen Freitagmorgen in Freudenstadt einer Polizeikontrolle und konnte letztendlich gestoppt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten Polizeibeamten den VW - Fahrer gegen 00:00 Uhr in der Ringstraße, aufgrund nicht angebrachter Kennzeichen, einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch die deutlichen Anhaltesignale der Polizei und setzte seine Fahrt über die Lange Straße in die Landhausstraße fort. Dort beschleunigte er und bog auf den Parkplatz des Landratsamts ab. Mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr er in das dortige Wohngebiet. Auch nach Einschalten des Blaulichts reagierte der Fahrer nicht und fuhr weiter über die Herrenfelder Straße. Seine Durchschnittgeschwindigkeit lag dabei zwischen 80 km/h bis 100 km/h. Über den Glashüttenweg bog er in den Manbachweg ein. Bei dem Versuch dort einen steileren Weg hochzufahren verschaltete sich der VW - Fahrer und kam zum Stillstand. Er konnte schlussendlich von der Polizei festgenommen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt ebenfalls nicht mehr zugelassen ist. In seinem Geldbeutel befand sich jedoch ein fremder Führerschein, der nicht auf den Beschuldigten ausgestellt war. Weiterhin konnte bei einer Nachschau im Fahrzeug zwei Kennzeichenpaare im Kofferraum festgestellt werden. Diese wurden von einem parkenden Fahrzeug im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendet. Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

