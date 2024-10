Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freudenstadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnacht und Donnerstagmorgen in ein Fahrradgeschäft in Dornstetten eingebrochen und konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch ein Fenster in den Verkaufsraum des Geschäfts. Indem sie die Aluverkleidung abschraubten und die Fensterdichtung durchtrennten gelangten sie problemlos in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie etwa 25 - 30 neue E-Bikes, verschiedene Bremsbeläge, sowie Bremsscheiben und Zahnräder. Außerdem wurde Bargeld aus dem Geldtresor im hohen vierstelligen Bereich entwendet. Der Gesamtschaden wird im sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Täterschaft konnte im Anschluss mit dem Diebesgut in einem Fluchtfahrzeug unerkannt fliehen. Im zeitlichen Zusammenhang zu dem Einbruch wurde in Freudenstadt ein verschlossenes Firmenfahrzeug entwendet. Es gibt Hinweise darauf, dass das Fahrzeug als Fluchtfahrzeug genutzt wurde.

Das KK Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231/186 - 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Inka Schönleber, Pressestelle

