POL-STD: Auto landet nach Unfall auf dem Dach - zwei Personen leicht verletzt

Stade (ots) - 1. Einbruch in Oldendorfer Betriebsgebäude In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in Oldendorf in der Blauen Straße über einen Bauzaun auf das Betriebsgelände des Trinkwasserverbandes gelangt und haben eine Tür aufgebrochen. In dem Betriebsgebäude wurde diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Ob und was dabei entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau ...

mehr