Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrüche in Oldendorf, Heinbockel und Nottensdorf

Stade (ots)

1. Einbruch in Oldendorfer Betriebsgebäude

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in Oldendorf in der Blauen Straße über einen Bauzaun auf das Betriebsgelände des Trinkwasserverbandes gelangt und haben eine Tür aufgebrochen. In dem Betriebsgebäude wurde diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Ob und was dabei entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

2. Einbruch in Vereinsheim in Heinbockel

In der Zeit zwischen Montag, 21:20 h und Mittwoch, 18:15 h sind ebenfalls bisher unbekannte Täter in der Siedlungsstraße in Heinbockel an das dortige Vereinsheim des Sport- und Schützenvereins gelangt und haben mehrere Türen aufgebrochen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken sowie ein Musikautomat erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise in den beiden Fällen bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

3. Einbrecher in Nottensdorfer Wohnhaus

Ein bisher unbekannter Täter hat sich am frühen Mittwochmorgen gegen 05:30 h im Bliedersdorfer Weg in Nottensdorf auf die Terrasse eines Einfamilienhauses begeben und dort eine Terrassentür aufgehebelt. Anschließend wurde das Haus dann durchsucht. Da der Hausbewohner zu der Zeit aber noch zu Hause war, ließ der Täter von der Tat ab und flüchtete unerkannt. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell