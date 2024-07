POL-STD: Polizeistation Harsefeld unter neuer Leitung - Anne Zernikow neue Stationsleiterin

Stade (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Nacht zwischen 00:45 h und 02:30 h Zutritt zu dem bereits verschlossenen Parkhaus in der Wallstraße in Stade verschafft und dort auf mehreren Ebenen fünf Parkautomaten aufgebrochen. Aus diesen konnte so anschließend das Bargeld entwendet werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht ...

