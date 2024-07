Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Brände und Blitzeinschlag am Wochenende

Im Landkreis ist es am Wochenende zu mehreren Bränden sowie einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus gekommen.

Am Freitag, den 19.07. ist es in den späten Nachmittagsstunden in Oederquart im Bruchweg auf einem dortigen Feld aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines Traktors gekommen. Der 73-jährige Landwirt konnte noch den in Brand geratenen Schlepper aus dem Heu auf eine angrenzende Wiese fahren bevor dieser komplett in Flammen stand. Die eingesetzten ca. 40 Feuerwehrleute aus Wischhafen und Oederquart konnten den Brand dann schließlich löschen. Der Traktor wurde vollständig zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 02:10 h ein Brand einer Scheune im Schafdamm in Stade-Hagen gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand ein Teil des Heulagers bereits im Vollbrand. Den ca. 150 eingesetzten Feuerwehrleuten aus Hagen, Bützfleth, Wiepenkathen, Deinste, Helmste und Fredenbeck sowie beider Züger der Feuerwehr der Hansestadt Stade gelang es dann schließlich den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen bevor er sich auf die gesamte Scheune und andere Gebäude ausbreiten konnte. Auch hier wurde niemand verletzt, der vorsorglich mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen. Der Schaden dürfte sich an diesem Brandort auf geschätzte 150.000 Euro belaufen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung stehen könnten, werden in diesem Fall gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Am gestrigen Abend gegen kurz vor 18:30 h kam es in Jork in der Königreicher Straße zu einem Brand im Dachbereiche eines dortigen Endreihenhauses. Durch die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurden ca. 80 Einsatzkräfte der Ortswehren aus Königreich, Hove, Estebrügge, Moorende und Jork sowie die Drehleiter der Feuerwehr Buxtehude alarmiert. Die Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich unter dem Dach bereits auf das danebenliegende Reihenhaus ausgebreitet hatte, nach dem Abdecken schließlich löschen. Eine weitere Ausbreitung auf die beiden Gebäude konnte so verhindert werden. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Auch hier wurden keine Personen verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen und Aussagen von Zeugen könnte ein Blitzschlag als Ursache für den Brandausbruch in Frage kommen.

In allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizei erwartet, die jetzt anlaufen.

